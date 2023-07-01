Український співак, лідер гурту Yurcash і військовослужбовець Юрко Юрченко постраждав не на передовій, а в тилу.

Юрко Юрченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що зараз проходить інтенсивну терапію в стаціонарі після того, як майже втратив слух під час останнього благодійного виступу.

"На благодійному концерті в Києві для «Сталевих жінок Азову» майже повністю втратив слух (аж невдобно, шо не на нулі, там і поголосніше бувало) Такий собі прикольчик для професійного музиканта. Можливо перевтома, акубаротравма, наслідки минулих прильотів, хз…

Мінуси: Всі найблищі концерти і важливі поїздки відмінив. І шумить і гуде, тріщить, як порваний динамік. Від різкого співу пташки шугаюсь наче від постріла. Та й в тональність не попадаю 🙂", — пише лідер Yurcash Юрко Юрченко.

Навіть у такій ситуації Юрко Юрченко знайшов плюс — тепер він не чує російської мови: "Не чую єресь, яку ще несуть навколо на мертвому язику ненависного народу".

"Інтенсивна терапія на стаціонарі, тому вірю в позитивний прогноз лікування і в наших крутих ескулапів, що загнали мене сюди силоміць і бережно вливають мені в вуха і в вени «вітамінки»!", — додав Юрко Юрченко та попросив тих, хто має можливість, допомогти йому фінансово.

Додамо, після повномасштабного вторгнення рф Юрко "Юркеш" Юрченко вступив до лав ЗСУ та воює проти російських загарбників у добровольчому батальйоні "ОДЧ Карпатська січ". На війні крім зброї носить з собою гітару — таким чином співак підіймає бойовий дух бійцям.

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