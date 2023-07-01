Співачка Аліна Гросу поділилася новою прем'єрою. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграм, де була в ризикованому вбранні, яке засвічувало пікантне місце.
"Тут текст під'їхав. Грозами", - написала Аліна Гросу.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Аліні Гросу:
"Дуже крута пісня, що піднімає настрій на весь день",
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"Ой, трохи груди випали",
"Аліно, груди взяла на себе всю увагу))",
"Аліночка, так прокинеться бачити вас закоханою. Красива, молода, сексуальна. І так я вважаю, що є чому заздрити",
"Хто зайшов почитати коментарі про зону декольте?",
"Ніби недавно слухали твою бджілку .... а час пливе з неймовірною швидкістю ((І ти вже доросла)",
"Я думала що груди випаде з блузки",
"Чому б такий патріотичний і в Україну не приїхати, а не виконувати за кордоном)".
"Думав вже не буде поправки телескопів, а ні, разок було;)))".
Варто зазначити, Аліна Гросу – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А зараз артистка перебуває в США, де працює та навчається після тривалих проблем зі здоров'ям та реабілітації.
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