Запроданка Ані Лорак показала архівне фото та сучасне, де вирішила повернутися до свого старого образу. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Тоді й зараз. А у вас є подібні знімки?" - написала Ані Лорак.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Тоді краще була, зараз клон всіх качок",
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Ховали в весільних сукнях: в останню путь провели 14-річних Юлю та Аню Аксенченко, кадри прощання
"Нафтогаз" оголосив про зміни і викликав переполох: кого торкнеться і куди тепер передавати показання
Підрив Запорізької АЕС, Росія евакуює війська: "Москва справді вирішила..."
"Його любили, і його не вистачатиме": обірвалося життя знаменитого актора та улюбленця публіки
"Так, зовсім різні Кароліни ... у прямому сенсі ...",
"Хто ж знав, що таке виросте .....",
"А могла б залишитися людиною",
"Тоді була людиною. Зараз "відбулося те, що трапилося",
"На першій фотографії ви дуже схожа на Валерія Леонтьєва",
"Тоді у вас було все попереду, а зараз все позаду. Цілковите дно",
"Дві різні людини: одна дивовижна українська співачка зі щирою посмішкою, а друга - російська зірка з награним виглядом",
"Добре влаштувалися...! Заробляєте в Росії, а допомагаєте Україні! Все так поважно і благородно!",
"Справжня патріотка України, що допомагаєте, контррозвідниця Кароліночка Куек",
"Кароліночко, твій донат отримали, язички закупили. Завтра готові прийняти від тебе переклад на такі потреби. Слава Україні!"
Останні новини України:
Нагадаємо, Лорак поділилася фото з коханим, українці не стрималися
А ще Politeka писала, що екс-чоловік запроданки Лорак Мурат показав, як проводить час із дочкою та новою дружиною на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Лорак збентежив "подарунком" для росіян і висловився у бік України.