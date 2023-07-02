Запроданка Ані Лорак показала архівне фото та сучасне, де вирішила повернутися до свого старого образу. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Тоді й зараз. А у вас є подібні знімки?" - написала Ані Лорак.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тоді краще була, зараз клон всіх качок",

"Так, зовсім різні Кароліни ... у прямому сенсі ...",

"Хто ж знав, що таке виросте .....",

"А могла б залишитися людиною",

"Тоді була людиною. Зараз "відбулося те, що трапилося",

"На першій фотографії ви дуже схожа на Валерія Леонтьєва",

"Тоді у вас було все попереду, а зараз все позаду. Цілковите дно",

"Дві різні людини: одна дивовижна українська співачка зі щирою посмішкою, а друга - російська зірка з награним виглядом",

"Добре влаштувалися...! Заробляєте в Росії, а допомагаєте Україні! Все так поважно і благородно!",

"Справжня патріотка України, що допомагаєте, контррозвідниця Кароліночка Куек",

"Кароліночко, твій донат отримали, язички закупили. Завтра готові прийняти від тебе переклад на такі потреби. Слава Україні!"

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