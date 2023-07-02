Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина Решетник потрапила у скандал разом зі своїм чоловіком після однієї публікації. Справа в тому, що телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна опинилися у центрі скандалу після того, як поділилися відео з концерту знаменитої співачки Бейонсе.

Нещодавно пара відвідала виступ американської зірки у Варшаві, втіливши давню мрію Христини. Вона вирішила поділитися щасливими моментами концерту на своїй сторінці в Instagram, але це викликало величезну кількість негативних коментарів.

У мережі користувачі висловили обурення тим, що в той час, коли в Україні відбувається повномасштабна війна, зоряна пара веселиться за кордоном та публікує подібний контент.

Багато хто висловлював своє обурення, після чого Григорій РЕшетник поділився ще одним кадром.

"Моя Корольова! Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію і подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший", — пише ведучий.

У мережі ж почали критикувати поведінку пари останнім часом:

«Недоречно! Щастя любить тишу! Говоріть це своїй дружині наодинці! Не треба засмучувати та дратувати тих, кому зараз пощастило менше! Вам не вистачає толерантності...; Не розумію цю показуху. Як дивитися на ваші відпочинок та мрії вдовам, чи воюючим хлопцям;

Кому потрібні такі фотографії? Жінки залишилися без чоловіків, синів, батьків, братів; Чому ви маєте право ображати військових, вдів? Нещасних хто залишився без будинків, плювок кожному українцю?!; Корольова та король радостей 2022-2023, далі буде; Це лише піар і не більше. Це все заради популярності».

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