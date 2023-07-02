Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина Решетник потрапила у скандал разом зі своїм чоловіком після однієї публікації. Справа в тому, що телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна опинилися у центрі скандалу після того, як поділилися відео з концерту знаменитої співачки Бейонсе.
Нещодавно пара відвідала виступ американської зірки у Варшаві, втіливши давню мрію Христини. Вона вирішила поділитися щасливими моментами концерту на своїй сторінці в Instagram, але це викликало величезну кількість негативних коментарів.
У мережі користувачі висловили обурення тим, що в той час, коли в Україні відбувається повномасштабна війна, зоряна пара веселиться за кордоном та публікує подібний контент.
Багато хто висловлював своє обурення, після чого Григорій РЕшетник поділився ще одним кадром.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Ситуація з боку Білорусі загострюється: до чого готується Залужний і що треба знати українцям
"Нафтогаз" оголосив про зміни і викликав переполох: кого торкнеться і куди тепер передавати показання
"Нарешті офіцери перестануть штани протирати": у ТЦК почалися заміни, які потішать багатьох українців
"Його любили, і його не вистачатиме": обірвалося життя знаменитого актора та улюбленця публіки
"Моя Корольова! Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію і подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший", — пише ведучий.
У мережі ж почали критикувати поведінку пари останнім часом:
«Недоречно! Щастя любить тишу! Говоріть це своїй дружині наодинці! Не треба засмучувати та дратувати тих, кому зараз пощастило менше! Вам не вистачає толерантності...; Не розумію цю показуху. Як дивитися на ваші відпочинок та мрії вдовам, чи воюючим хлопцям;
Кому потрібні такі фотографії? Жінки залишилися без чоловіків, синів, батьків, братів; Чому ви маєте право ображати військових, вдів? Нещасних хто залишився без будинків, плювок кожному українцю?!; Корольова та король радостей 2022-2023, далі буде; Це лише піар і не більше. Це все заради популярності».
Останні новини України:
Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетника зізналася, чому ходить без тривоги до укриття.
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника після трагедії звернулася до українців
Також Politeka писала, що дружина Решетника показала розмову дітей біля атакованої росіянами багатоповерхівки.