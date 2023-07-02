Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга та батька двох дітей Міша Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася закадровими відео зі зйомок нового кліпу та нарвалася на критику українців.

На кадрах можна побачити процес створення кліпу та команду, яка над ним працювала. Як розповіла Надя Дорофєєва, вже в процесі зйомок довелося змінити підхід до хореографії, яка, до речі, викликала найбільше запитань у шанувальників. Також артистка зізналася, що до кліпу не увійшла ціла сцена, яка знімалася в окремому павільйоні. Крім того, Надя Дорофєєва розкрила цікаву деталь – по тілу у неї було розклеєно каміння, але їх у кліпі не видно.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, щоправда, не всім сподобався новий кліп, який представила Надя Дорофєєва:

"Виглядати, як недорозвинений підліток, це вам здається круто? У вас був такий крутий імідж. Шкода".

"Дуже блювати хочеться. Доросла жінка, а пісні для дітей 10+".

"Мабуть, це найгірша пісня та кліп Дорофєєвої".

"Маячня собача, хитатися у фуфлових трусах по підлозі, це фуфло повне".

"Кліп знімали на Айфон? Прікоооол".

"Ми так довго чекали на цей кліп".

"А слабко в стрінгах станцювати?".

"Чому вона завжди в трусах? Невже більше взяти нічим?".

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