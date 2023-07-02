Співачка Оля Полякова захворіла, розповівши про свою недугу українцям. Зірка опублікувала нові сториси в Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Усім привіт, дорогі мої. Я страшенно захворіла, всі ці перельоти, недосипи та перевантаження. Голова просто розповідається. То ковид чи ще що. Гидкий ніс у мене. Це я хочу сказати про те, що коли ти себе трохи не бережеш, то тоді тобі твоє здоров'я каже привіт. Пішла я до аптеки куплю якихось собі таблеток", - розповіла Оля Полякова.

"О, Боже, люди, сказати, що я почуваюся погано, це нічого не сказати. Я навіть нічого не розумію. Боже, мене мало не збила машина. Набрала купу ліків, 200 фунтів. Що це таке? Мені такі ціни не подобаються" ", - сказала Оля Полякова на другому сторіс.

"Хочете прикол? Накупила купу різної фігні, всяких препаратів і мені дають рахунок 596 фунтів. Кажу, а що це за ціни такі? що це за препарат, це медична марихуана. Тільки вона спершу дала величезну пляшку", - поскаржилася Оля Полякова на фармацевта та розповіла, що взяла маленьку.

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