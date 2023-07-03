Відома актриса Ганна Саліванчук, яка раніше у сльозах відреагувала на рекетний удар росіян, вирішила поділитись новими кадрами. Проте супроводжувала їх Саліванчук відомою казкою.

Ця притча навчила мандрівника важливому уроку: щоб досягти успіху, необхідно як думати, так і діяти. Тільки збалансоване поєднання цих двох аспектів може призвести до досягнення поставленої мети.

Сенс притчі полягає в тому, що для досягнення успіху необхідно поєднати роздуми та дії. Баланс між "Думай" та "Делай" дозволяє подолати перешкоди та досягти цілей, вважає Саліванчук.

У мережі ж відреагували по-своєму, відзначивши саме образ артистки на кадрі: "Сміливо, проте".

Нагадаємо, у травні Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова, нагородили українсько-французьким орденом Королеви Ганни "Честь Вітчизни", який вручають за сумлінне служіння Україні. Але ця новина викликала негативну реакцію у суспільстві. У мережі кінозірку звинувачували у тому, що вона отримала нагороду нібито завдяки своєму чоловікові.

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