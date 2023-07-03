Известная актриса Анна Саливанчук, которая ранее в слезах отреагировала на рекетный удар россиян, решила поделиться новыми кадрами. Однако сопроводила их Саливанчук известной притчей.

Эта притча научила путешественника важному уроку: чтобы добиться успеха, необходимо как думать, так и действовать. Только сбалансированное сочетание этих двух аспектов может привести к достижению поставленных целей.

Смысл притчи заключается в том, что для достижения успеха необходимо совместить размышления и действия. Баланс между "Думай" и "Делай" позволяет преодолеть препятствия и достичь целей, считает Саливанчук.

В сети же отреагировали по-своему, подметив именно образ артистки на кадре: "Смело, однако".

Напомним, в мае Саливанчук, являющуюся женой продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова, наградили украино-французским орденом Королевы Анны "Честь Отчизны", который вручают за добросовестное служение Украине. Но эта новость вызвала отрицательную реакцию в обществе. В сети кинозвезду обвиняли в том, что она получила награду якобы благодаря своему мужу.

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Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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