Цього разу на своїй сторінці в Instagram Потап розмістив несподіваний пост про Україну та рідний дім. Але написав артист його не сам, а попросив Chat GPT.

"Україно моя, рідна країно! Незважаючи на всі непрості часи, ти вже доказала свою силу та непохитну волю. Крізь кризи та перешкоди, ти продовжуєш рости, розквітати і вдихати життя в серця кожного з нас.💪 Наша країна - джерело гордості, вона переповнена величними горами, мальовничими полями і живописними річками. Наші стародавні міста віддзеркалюють велич історії, яка ще не вичерпалася. Україна - це наш дім, наше місце на землі, де ми завжди можемо знайти душевний спокій та гостинність", — передав Потап слова штучного інтелекту.

Chat GPT також додав, що наша нація - сильна та обізнана, готова протистояти будь-яким труднощам.

"Разом ми зможемо побудувати країну, в якій кожна дитина зможе зрости і розвинутися, де кожен мріяч може знайти своє місце під сонцем. Наша Україна - країна можливостей і перспектив, де ми можемо зробити світ кращим. 💙 Часом, коли здавалося би, що все важко, згадаймо, яка міцна і велична наша Україна. Не дивлячись на всі труднощі, ми здатні до неймовірних здійснень. Разом, ми переможемо, розквітнемо та зробимо нашу Україну кращою для наступних поколінь", — йдеться в публікації Потапа.

Але увагу українців привернув не стільки текст від Chat GPT, як розкішний будинок, на тлі якого позує Потап. Крім того артисту в коментарях продовжують дорікати через те, що він відсиджувався за кордоном:

"Ого, напродюсуйте, будь-ласочка, мене, щоб і я мав такий рай на фоні❤️😂";

"Найбільші патріоти ті, хто втекли за кордон ))"

"Гарний дім".

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