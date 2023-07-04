Співаку Олегу Виннику знайшли заміну і доказ цього з’явився на колись його сторінці в соцмережах.

На сторінці Олега Винника, доступ до якої має продюсер Олександр Горбенко, з’явилося дивне відео, яке викликало бурхливу реакцію.

«Show must go on...», - йдеться у коментарі до кліпу, на якому можна побачити співака Discoman з білявим коротким волоссям і у блискучомі вбранні.

Користувачів соцмереж і шанувальників Олега Винника приголомшила поява його "клона", на Олександра Горбенка посипалися прокльони і вимоги повернути артисту сторінку. Зазначимо, раніше Горбенко розповідав, що у нього з Олегом Винником вже немає тісних робочих відносин.

«Останнім часом із Олегом не маємо тісних робочих відносин, думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проект та музичний матеріал – вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання. На все свій час», — казав Горбенко.

І от, схоже, Олегу Виннику знайшли заміну. Але кліп Discoman викликав скандал.

«Ну і нашо публікувати скачаний з ютубу кліп? Може, вже повернете сторінку артисту, якому вона і належить?! Нафіга використовувати суду сторінку для такого… прости господи?!»,

«Не зрозуміла, що це і для чого. Єдине що очевидно, цей пост не має відношення до Олега Винника. Сподіваюсь, артист зможе відновити доступ до сторінки», «Це не Олег ви що не бачите? Це Горбенко всіх обманює»,

«Усі ці роки усю команду тягнув Олег! Люди приходили на концерт саме до Олега! Якби не Винник - усі сиділи би у дупі! Горбенко, ти краще Винника не чіпай!...»,

«Александр Горбенко, краще поверни людині доступ до його сторінки… а не публікуй стьоб і не вводи в оману людей…»,

«Фу,як низько. Віннику немає заміни. Дуже непрофесійний і нерозумний хід! Ми чекаємо на повернення Олега. А Ви маєте відповісти за всі свої дії, в тому числі за блокування і привласнення сторінок артиста в соцмережах», - пишуть користувачі соцмереж.

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