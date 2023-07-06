Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка разом із чоловіком-актором Віталієм Борисюком багато виступає на підтримку ЗСУ та підтримує українську армію, поділилася своїми переживаннями з приводу доньки Антоніни Паперної, яка залишилася жити у Москві.
Про це Ольга Сумська розповіла у програмі Євген Клопотенко "Пекельні борошна".
За словами артистки, їй увесь цей час дістається від хейтерів, але є й ті, хто підтримує актрису. Як відомо, старша дочка Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна живе у Москві зі своїм чоловіком – російським актором Володимиром Ягличем, пара виховує двох дітей.
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За словами Ольги Сумської, війна роз'єднала із дочкою, але вона вірить, що настане день і вони зустрінуться.
"Страшна війна нас сьогодні роз'єднала. Про це складно говорити. Звичайно, я отримую величезну кількість хейту з цього приводу. Але повірте, я отримую і слова підтримки від тих людей та матерів, які саме в такій ситуації, як і я. Адже я тут я в Україні, я підтримую українську армію, я всім серцем з нашими героями. І це найголовніше. Я таки вірю, що колись ми зустрінемося, і з моїми прекрасними онуками, яких я не бачила вже більше року. Сьогодні немає такої нагоди, але колись цей день настане. І це буде найпрекраснішим днем у моєму житті", - з болем і грудкою в горлі поділилася Ольга Сумська.
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