Відома українська співачка Христина Соловій опинилася у Львові під час ракетного обстрілу і стала свідком цієї жахливої ​​ситуації.

Вночі 6 липня російські окупанти атакували Львів ракетами "Калібр". Їхньою метою стали як житлові багатоповерхівки, так і об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ракетного попадання квартири на третьому та четвертому поверхах двох під'їздів було зруйновано.

На своїй сторінці в Instagram Соловій поділилася у сторіс, що її квартира також постраждала після влучення ракети до будинку, що призвело до вибитих вікон. Проте вона заспокоїла своїх шанувальників, повідомивши їх про те, що сама не постраждала.

Виконавиця записала відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. У цьому відео вона, перелякана та емоційно вражена, поділилася своїми переживаннями від жахливої ​​ситуації. Соловей зізналася, що на певний момент вона вже готова була попрощатися із життям:

Але вночі було дуже страшно. Якоїсь миті я попрощалася з життям.

Ми повинні боротися та підтримувати наших захисників, а весь гнів до ворога перетворити на власну силу та міць. У Львові оголошено дводенну жалобу. Мої співчуття рідним та близьким загиблих чи постраждалих", – розповіла Христина.

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