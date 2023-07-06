Известная украинская певица Христина Соловий оказалась в Львове во время ракетного обстрела, и она стала свидетелем этой ужасной ситуации.
Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов ракетами "Калибр". Их целию стали как жилые многоэтажки, так и объекты критической инфраструктуры. В результате ракетного попадания квартиры на третьем и четвертом этажах двух подъездов были разрушены.
На своей странице в Instagram Соловий поделилась в сторис, что ее квартира также пострадала после попадания ракеты в дом, что привело к выбитым окнам. Тем не менее, она успокоила своих поклонников, уведомив их о том, что сама не пострадала.
Исполнительница записала видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. В этом видео она, испуганная и эмоционально потрясенная, поделилась своими переживаниями от ужасной ситуации. Соловий призналась, что на определенный момент она уже готова была попрощаться с жизнью:
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"Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью.
Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь. Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким погибших или пострадавших", – рассказала Христина.
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