Учора, 6 липня, вона також опублікувала відео, на якому вона жартує та веселиться із сином на яхті.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина похвалилася безтурботним життям у день масової жалоби українців після трагедії у Львові. Під час свого відпочинку 34-річна артистка часто публікувала фотографії та відео, на яких вона була в купальнику.

Цього ж дня сталася серйозна подія, коли російські окупанти атакували багатоповерхову будівлю у Львові, внаслідок чого загинуло 10 людей, а понад 200 квартир було зруйновано.

Ксенія Мішина розмістила це відео на своїй сторінці в Instagram, де вона танцює в купальнику із сином на тлі моря, ясного неба та гір. У своєму пості вона залишила просте повідомлення: "Просто бережіть один одного" (щоб подивитися фото та відео, дошкріть сторінку до кінця).

Користувачі соцмереж відзначили, що щоразу, коли відбуваються страшні події, такі як напади на житлові будинки та загибель людей, Ксенія Мішина викладає відверті фотографії свого тіла.

«Я розумію, що пиздець як хочеться показати своє накачане тіло, свій відпочинок і що вам весело. Але там люди вмирають якщо що; Можна в день страшних трагедій для сотень людей хоча б не викладати такі відео? Все-таки я вам трохи дивуюсь( сьогодні така трагедія в Україні, Львів, а ви скачете, танцюєте((;);

Жерсть!! Це контент якого ми заслужили у день жалоби та під час контрнаступу коли щодня гине скільки хлопців та дівчат?; Це ви святкуєте смерті у Львові? ; Вже просто гидко! Зовсім не хочеться брати приклад із такої "справжньої українки"! У день жалоби хоч би не танцювала! Натомість коментарів багато)».

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