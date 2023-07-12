Популярна українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шамаєва, дала інтерв'ю ютуб-шоу "Розмова", де розповіла про своє навчання у музичному коледжі Берклі в американському Бостоні.

За словами Jerry Heil, до цього престижного навчального закладу вона потрапила на загальних умовах, без будь-якого блату. Співачка отримала грант на навчання, проте він покриває лише невеликий відсоток суми за рік навчання.

Як зізналася Jerry Heil, її навчання в рік коштує 40 тисяч доларів, вона платила 30 тисяч доларів, решту покривав грант. До речі, 30 тисяч доларів – це понад мільйон гривень. Співачка розповіла, що обрала для себе спеціалізацію – створення музики для фільмів. І судячи з її емоцій, вона в захваті від навчання у Берклі.

"Це була "американська мрія". Я хотіла порівняти, що таке освіта у нас, і чим вона відрізняється у них. І це справді кардинальна різниця. А поєднує їх те, що якщо ти сам не докладаєш зусиль, то це більше нікому не потрібно", - Розповіла Jerry Heil.

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