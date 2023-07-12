Олена Кравець із "Квартал 95" звернулася до українок, але оскандалилася через українську мову.

Олена Кравець із "Квартал 95" вирішила зробити звернення до українців. Зірка опублікувала свою пропозицію на сторінці в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Дівчата, я до вас) Хочу запросити завтра на відверту розмову. Тема для мене дуже актуальна, тому ділюся і буду рада зустрітися з тими, кому цікаво, завтра тут, у прямому ефірі о 14.00. Справа в тому, що навесні минулого року, після того, як час вже перестав вимірюватися одним днем ​​лютого і ми почали жити зовсім іншим життям, - я зауважила, що якось стрімко змінююсь: на рівні тіла, постави, обличчя та очей. розумієте про що я…", - написала Олена Кравець із "Квартал 95".

Українці почали активно обговорювати публікацію в коментарях Олени Кравець із "Квартал 95":

"і знову мова не має значення(((((( соромно",

"на її сторінці все російською мовою! як так?!! навіщо ви її піарите?!!",

"Вибачте, Олено, але принципово не приєднаюся, у неї весь контент російською мовою",

"Все чудово, але Олена буде російською спілкуватися?",

"У мене всього 80 підписок. Двоє з них ви та Олена Гондорчин. Дуже тішуся вашому спільному проекту, буду обов'язково".

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