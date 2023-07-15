Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла, які хвороби можуть наздогнати дітей у Туреччині. Про це зірка розповіла у своєму блозі.
"Які неприємні болячки можуть чатувати на вас і ваших діточок на курортах Туреччини. Частина перша
1. Ротавірусна інфекція
2. Сонячна алергія
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3. Сонячні опіки
4. Харчове отруєння
5. Вірус Коксакі
Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювання, діарея, біль у животі, висипання, слабкість, біль у м'язах!”, - розповіла Ілона Гвоздьова з “Танців із зірками”.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Ілоні Гвоздьовій з "Танців з зірками":
"Щоб не було опіків треба з дому засмагати, я так завжди своїх дітей готувала до поїздки, тоді менше проблем",
"Обов'язково з собою візьму жарознижувальні, сорбенти, корисні бактерії для шлунка, АБ, може ще щось?",
"І це може бути в іншій країні теж. Так що це не хвороби Туреччини",
"Найнеприємніше, що той коксакі передається дуже швидко ((це як наша вітрянка, але він може дати ускладнення і розвинути менінінгіт, на жаль. Хворіли якось всією родиною, але в Туреччині ніколи не були))".
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