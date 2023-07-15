Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про хвороби дітей у Туреччині, поділившись із фанатами.

Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла, які хвороби можуть наздогнати дітей у Туреччині. Про це зірка розповіла у своєму блозі.

"Які неприємні болячки можуть чатувати на вас і ваших діточок на курортах Туреччини. Частина перша

1. Ротавірусна інфекція

2. Сонячна алергія

3. Сонячні опіки

4. Харчове отруєння

5. Вірус Коксакі

Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювання, діарея, біль у животі, висипання, слабкість, біль у м'язах!”, - розповіла Ілона Гвоздьова з “Танців із зірками”.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Ілоні Гвоздьовій з "Танців з зірками":

"Щоб не було опіків треба з дому засмагати, я так завжди своїх дітей готувала до поїздки, тоді менше проблем",

"Обов'язково з собою візьму жарознижувальні, сорбенти, корисні бактерії для шлунка, АБ, може ще щось?",

"І це може бути в іншій країні теж. Так що це не хвороби Туреччини",

"Найнеприємніше, що той коксакі передається дуже швидко ((це як наша вітрянка, але він може дати ускладнення і розвинути менінінгіт, на жаль. Хворіли якось всією родиною, але в Туреччині ніколи не були))".

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