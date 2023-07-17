Новий сезон «Голос країни» набирає обертів, пише Politeka.net.
Вже відомо, що червоні крісла у «Голос країни – 13» займуть Артем Пивоваров, Юлія Саніна, а також продюсер гурту Kalush Orchestra Іван Клименко.
Однак ім’я четвертого тренера «Голос країни-13» і досі залишається таємницею. На сторінці «Голос країни» з’явився інтригуючий допис, з якого можна зробити висновок, що його ім’я все ж скоро назовуть.
Глядачі «Голос країни» не втрачають надії побачити у шоу своїх фаворитів – Тіну Кароль, Надію Дорофєєву або навіть Олега Винника, який вперше після 24 лютого 2022 року дав велике інтерв’ю.
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«Олег Винник повертається і буде четвертим?», «Тіна Кароль!», «Час покаже, хто сяде в 4 крісло і буде суддею на Голосі країни?», «Тіна Кароль!»,
«Врємя і Стєкло або сама ДоДо 4 тренер»,
«Сподіваюся, що буде Тіна Кароль! Тіно, будь ласка, повертайся!», - пишуть шанувальники "Голос країни".
Інші ж впевнені, що четвертим тренером у «Голос країни – 13» буде людина, яку ще не бачили у червоному кріслі на проєкті. Мовляв, склад тренерів на «Голос країни» буде повністю оновлений.
Нагадаємо, що Олег Винник вже приймав участь у «Голос країни» в якості тренера у одинадцятому сезоні. Тоді переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої.
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