Масштабна пожежа виникла в житловій багатоповерхівці на Хмельніччині.

Як повідомляє Politeka.net, на місце вогняної НП миттєво примчали рятувальники.

З’ясувалось, що вогонь спалахнув в однії з квартир будинку. Було розпочато термінову евакуацію.

В Мережі з’явилися кадри порятунку людей з будинку.

«Зберігайте спокій…. Давайте мені дівчинку. Сонечко моє», - каже рятувальник, звертаючись до родини, чия квартира вже була у диму.

На вулиці дитину знов передали батькам.

В ДСНС повідомили, що з будинку було врятовано 7 людей, з них одна дитина.

Також рятувальники України повідомили про жахливу статистику загибелі на воді.

Так, з початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян.

В ДСНС зазначають, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді.

«Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!», - закликали українців рятувальники.

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