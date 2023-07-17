Як повідомляє Politeka.net, на місце вогняної НП миттєво примчали рятувальники.
З’ясувалось, що вогонь спалахнув в однії з квартир будинку. Було розпочато термінову евакуацію.
В Мережі з’явилися кадри порятунку людей з будинку.
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«Зберігайте спокій…. Давайте мені дівчинку. Сонечко моє», - каже рятувальник, звертаючись до родини, чия квартира вже була у диму.
На вулиці дитину знов передали батькам.
В ДСНС повідомили, що з будинку було врятовано 7 людей, з них одна дитина.
Також рятувальники України повідомили про жахливу статистику загибелі на воді.
Так, з початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян.
В ДСНС зазначають, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді.
«Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!», - закликали українців рятувальники.
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