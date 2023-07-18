Співачка Світлана Лобода опублікувала нові кадри, показавши свою творчість. Зірка їх розмістила у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Світлана Лобода танцювальна на тлі річки Дніпро під свою пісню.
"Мої SPOGADY у дорогах та подорожах, у світанках та заходах сонця, в небі та в музиці. Дякую за натхнення, Дніпро", - розповіла Світлана Лобода.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Світлані Лободі, розділившись у думках:
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"Якось то вже не актуальна її творчість",
"Що за конвульсії. Як неприємно чути поєднання цього голосу та української мови",
"Хто щоб не розповів, але Світлана ви скарб у музиці! І як же добре по-українськи",
"Ви Світлана справжній талант! І хто б що не казав, талант ваш вони ні як не заберуть і не зламають!"
"Світлана зробила вже свій вибір, багато хто з нас помилявся стосовно війни ще з 2014, на жаль, не сприймав це все як справжню війну. Зараз вона з Україною! Давайте підтримувати один одного і донатити на ЗСУ!".
Варто зазначити, що Світлана Лобода - відома українська співачка. Артистка після 24 лютого 2022 року виступила з антивоєнною позицією і зараз активно займається збиранням грошей на відновлення рідної Ірпені.
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