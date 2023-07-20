Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаєв у річницю смерті дружини поділився спогадами. Про це вдівець розповів в інтерв'ю "ЖВЛ".

Ігор зізнався в інтерв'ю, що найсмачніший борщ, який він пробував у своєму житті – готувала Руслана. А тепер йому доведеться самому приготувати страву на річницю смерті дружини, щоб пригостити друзів.

"Я взагалі не знаю, як цю річницю робити, хто буде... Приготую велику каструлю борщу, а там хтось прийде, так і буде", - розповів чоловік Руслани.

Також Ісаєв розповів про своє знайомство із дружиною. Як виявилося, пара познайомилася 14 років тому в одній із соціальних мереж. І Ігор не повірив, що спілкується зі справжньою телезіркою. А на перше побачення Писанка запізнилася на чотири години.

"Під'їхала машинка така велика чорна, відкрилося вікно, сиділа Руся ще з мокрим волоссям, неймовірна така вся і трохи я розгубився. Пам'ятаю, як вона запитала, чому ти мовчиш? Я відповів: "Русь, ти щось говори, я помовчу, поки прийду до тями", - розповів вдівець спогади про перше побачення.

Після цього пара зустрічалася раз на тиждень, коли Ісаєв приїжджав до Києва. Так було поки що Писанка не натякнула на весілля своєму майбутньому чоловікові.

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