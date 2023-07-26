На офіційній сторінці пса Патрона в Instagram прокоментували черговий страшний злочин російських окупантів, унаслідок якого загинули діти.

Так, 24 липня рашисти вдарили касетними снарядами по водоймі в Костянтинівці Донецької області, на березі якої відпочивали люди. У результаті обстрілагинули три людини, у тому числі дві дитини; ще 6 людей поранено.

"Літо, спека, війна. Зовсім не мало б бути третього слова у цьому переліку, воно якесь зайве! Так, воно зайве, але воно є. Це слово і його служителі, війська нашого ворога, атакували цих дітей касетними боєприпасами. Двоє дітей загинуло. Один на місці, а друга дівчинка ось нещодавно в лікарні. Спочивайте з миром на небі, дітки. Пробачте, що не змогли його пришвидчити для вас на землі. Ми намагались і намагатимемось далі", — написали в ДСНС від імені знаменитого пса.

Від імені пса Патрона рятувальники також звернулися до українців із важливим закликом.

"Я хочу звернутись до всіх, хто живе у зоні активних бойових дій та/або частих «прильотів». Не відпускайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм гратись у потенційно небезпечних зонах. Я знаю, що зараз це майже вся країна, і що вони можуть піти, не спитавши. Але я так хочу зберегти їм життя! Впевнений, ви теж", — додав сммник пса Патрона.

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Також повідомлялось, що зросла кількість жертв ворожого удару по місцю відпочинку родин з дітьми.

Крім того, Politeka.net писала про загибель хороброго українця, який рятував інших.