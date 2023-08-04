Про це, як пише Politeka.net, повідомив український боєць, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».
За його словами, воїни на Вугледарському напрямку пішли на штурм по Микільському. Вугледар, наголошує «демон», це панівна висота, тому його вдалося втримати під час кратної переваги росіян в живій силі і не дати туди зайти.
«Демон» також повідомив, що зараз українське командування хоче вибити російських загарбників з Микільського та ускладнити їм життя в Павлівці та Єгорівці.
Але окупантів там багато, тож задача ця вкрай складна. «Демон» пояснює, що загарбники розглядають вугледарський напрямок в якості оборони Волновахи.
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Боєць закликає українців, коли вони дивляться на карту і думають, що «то всього два села», пам’ятати, що вибивши ворога звідти, в ці села ще треба зайти, а це буде не одразу і вони перебуватимуть в сірій зоні.
І росіяни постійно намагатимуться повернутись.
«Втім, ситуація перспективна для нас. Особливий привіт 72 бригаді», - зазначив «Бахмутський демон».
У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські війська успішно відбили атаки окупантів у районах Мар’їнки та Авдіївки
Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
«Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар’їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці», — повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.
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Також повідомлялось, що Росія готується до нової масованої атаки.
Нагадаємо також, що ЗСУ загнали окупантів на Запорізькому напрямку.