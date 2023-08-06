Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала рецепт ягідного десерту, крамбл - класична ірландська страва з простим рецептом та приголомшливим смаком. Воно складається із соковитої начинки з ягід та груші, покритої хрустким шаром тіста, приготованого з вівсянки, мигдальних пластівців, меду та вершкового масла, ділиться кулінар Литвинова.

Ось як приготувати смачний ягідний крамбл за рецептом "Мастер Шефа" Литвинової:

Інгредієнти:

900 г свіжих ягід (малина, чорниця, лохина, ожина, полуниця, вишня і т.д.)

600 г груші

180 г вівсянки плющеної

60 г меду

60 г вершкового масла

90 г крохмалю

60 г мигдальних пластівців

Небагато підсолоджувача (при використанні кислих ягід)

Цукрова пудра та свіжа м'ята для прикраси

Приготування:

Підготуйте ягоди, якщо вони свіжі, промийте їх та обсушіть. Якщо використовуєте кислі ягоди, додайте трохи підсолоджувача, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Наріжте грушу на маленькі кубики.

У великій мисці змішайте ягоди та кубики груші, додайте крохмаль і добре перемішайте до одержання густої начинки.

"Мастер Шеф" Литвинова радить, для тесту в окремій мисці змішайте вівсянку, мигдальні пластівці, мед та розм'якшене вершкове масло. Вимісіть, щоб вийшла крихта.

Викладіть ягідну начинку у форму для випікання та рівномірно розподіліть зверху крихту тіста.

Випікайте крамбл у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200°С протягом 30-40 хвилин, поки верх стане золотистим і начинка почне підсихати, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

Також "Мастер Шеф" Литвинова радить, перед подачею посипте зверху цукровою пудрою та прикрасьте свіжою м'ятою.

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