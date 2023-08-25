Російські окупанти безжально вдарили по критичній та цивільній інфраструктури.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області, ворог гатив з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та застосовувала БпЛА.

«Внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні та промислові будівлі, медична амбулаторія, житлові будинки та автомобілі», - розповіли в поліції.

Так, у Широкій Балці під ворожий обстріл потрапив 35-річний тракторист, який орав поле, щоб зупинити поширення вогню.

Один з випущених ворогом снарядів впав біля трактора – водій загинув на місці.

Крім того, противник здійснив артобстріл Миколаївки. Внаслідок цієї атаки поранено 67-річного чоловіка.

Ще один чоловік 77 років був поранений внаслідок обстрілів дачних ділянок у Микільському.

Під ворожим вогнем залишаєтсья багатостраждальний Херсон – там вибухи лунали цілодобово.

«Ворог безжалісно намагався знищити інфраструктурні об’єкти, цілив по території підприємств, мирним житловим кварталам Корабельного та Дніпровського районів.

Снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі», - повідомляють в поліції.

У центрі Херсона один з ворожих снарядів влучив у будинок – поранення отримала 6-річна дівчинка. У дитину діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення стегна, спини та ноги.

Додамо, що окупанти 25 серпня атакували Хрещенівку Нововоронцовської громади.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Постраждалих серед цивільних немає.

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