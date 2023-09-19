Захід має дуже багато важелів для того, щоб обвалити росію або придавити її так, щоб вона навіть з «колін» не піднялася.

Таку думку висловив полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов, пише Politeka.net.

За його словами, коли українські війська вийдуть на кордони 1991 року, а залишки рашистської армії відступлять, розпочнеться перехідний період.

«Повірте, я вам скажу так – якщо ми вийдемо на межі 91-го року, я вважаю, що ізраїльський варіант, що буде обстріл через кордон, він найменш ймовірний. Тому що Захід має дуже багато важелів для того, щоб сьогодні обвалити росію або придавити її так, щоб вони припинили вогонь і щоб вони погодилися на умови для переговорів», - повідомив Жданов у своєму новому відеоогляді, опублікованому на YouTube.

За його словами, вихід українських захисників на кордони 1991 року означатиме для Росії військову катастрофу. Жданов не виключає, що Росія продовжить атакувати територію України ракетами, але вважає такий варіант розвитку подій малоймовірним.

«Росію буде ослаблено дуже сильно у військовому плані. А у Захода, повірте, у них і зараз є важелі впливу на Росію, але з якихось політичних мотивів Захід, особливо США та країни Великої сімки, не хочуть різкого, максимального тиску на Росії.

Вони хочуть витягнути весь військовий потенціал з Росії для того, щоб Росія не те, що не встала з колін, а щоб вона взагалі впала. Ось до чого все це йде», - упевнений Жданов.

Ті договори, каже Олег Жданов, які ми зараз укладемо на перехідний період, від моменту закінчення активних бойових дій і до моменту вступу України до НАТО – гарантії безпеки, які нам дають країни-підписанти цих договорів.

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