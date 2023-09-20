Про перші подробиці розповіли в Державній прикордонній службі України, пише Politeka.net.
За словами прикордонників, на кордоні з Румунією знайшли тіло людини.
«Це 24 зафіксований випадок загибелі чоловіка на кордоні з ЄС від початку повномасштабного вторгненя. Видно, що тіло, швидше навіть – скелет у зимовому одязі – лежало там довго», - зазначили прикордонники.
В Держприкордонслужбі підкреслюють, що такі способи перетнути кордон є не лише незаконними, а й небезпечними.
Додамо, що днями українські прикордонники розповідали про ще один дикий випадок, який, на щастя, закінчився без жертв.
Так, у причепі фури, що прибула поромом через Дунай, між вантажем пластикових труб прикордонники на Одещині виявили жінку з чоловіком і двома дітьми.
Як зʼясувалося, родина з Іраку проникла до фури під час завантаження в Туреччині.
Історія пошуку кращої долі в ЄС могла мати кардинально іншу кінцівку, адже «туристи» не мали ні води, ні харчів. Гарячий чай і тепла їжа від прикордонників врятували ситуацію», - розповіли прикордонники.
Родину повернуть до Румунії в порядку реадмісії.
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