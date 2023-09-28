Після найсильнішого вибуху з найближчих будинків вилетіли шибки. А на вулицях піднявся стовп вогню.

Серйозне НП сталося минулої ночі у столиці Узбекистану Ташкенті, пише Politeka.net із посиланням на місцеві паблики та ЗМІ.

Попередньо детонація сталася близько третьої години ночі в районі митного складу Ташкентського аеропорту. Пожежею було охоплено велику територію.

Місцеві канали пишуть, що вибухова хвиля відчувалася на відстані 30 км від епіцентру. Мешканці столиці почали висловлювати припущення у соцмережах, що причиною вибуху у Ташкенті стала авіакатастрофа.

Проте офіційні джерела запевняють, що пожежа сталася на складі нібито через удар блискавки.

За попередніми даними, вибух стався на складі, де зберігалися електромобілі та акумулятори до них.

Як повідомляють паблік з посиланням на свідчення очевидців, на місці вибуху багато постраждалих.

Також відомо про одного загиблого – 17-річний хлопець спав біля вікна і йому в шию прилетів уламок, стверджує ресурс.

За попередніми даними, після вибуху будівлі митного терміналу в аеропорту Ташкента майже нічого не залишилося.

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