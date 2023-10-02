Пошуково-рятувальна операція, оголошена після того, як дах церкви впав прямо на людей, триває.

Як повідомляють закордонні ЗМІ, на момент трагедії у церкві, розташованій у мексиканському місті Сьюдад-Мадеро, було понад сто людей.

За даними ЗМІ, дах впав, коли проходило хрещення під час пообідньої меси.

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція, повідомляється, що серед людей, які опинилися під завалами, є діти.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, потім про сімох, проте ці трагічні цифри продовжують зростати. Наразі відомо, що жертвами обвалення стали дев'ятеро людей. Десятки людей постраждалих.

До розбору завалів залучили армію.

Раніше стало відомо про нещастя в Україні - під вогонь російських окупантів потрапили діти та їх мама. В

Відомо, у якому вони зараз стані.

Останні новини України:

Окупанти влупили мирними фугасною авіабомбою - куди поцілили і які наслідки.

Також повідомлялося про трагедію у Києві - життя обірвалися миттєво.

Крім того, нагадаємо про трагічну звістку з фронту - загинув відомий українець.