Опубліковано детальні графіки відключення електроенергії у Полтавській області на квітень.

Графіки відключення світла у Полтавській області на квітень триватимуть у визначені години та в частині населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Опубліковано детальні графіки відключення електроенергії у Полтавській області на квітень. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з розкладом, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і завчасно спланувати свої повсякденні справи. Тимчасові знеструмлення торкнуться будинків за окремими адресами.

У Полтавській області вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року також триватимуть знеструмлення. Їх вводять через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Світло зникне з 08:00 до 17:00 години в таких населених пунктах:

с.Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

с.Супротивна Балка вулиці:

Степова (б. 22, 24, 26, 28, 34),

Яблунева (б. 16, 31, 32, 35, 38, 49).

02.04.2026 року вимикатимуть світло через планові виконання робіт з технічного обслуговування електромереж з 8 до 17 години в таких населених пунктах:

с.Марківка вулиця:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

03.04.2026 року електрика вимкнеться через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. З 8 до 17 години світло зникне в населених пунктах:

смт.Нові Санжари вулиця:

Центральна (б. 114, 105/16)

с.Великий Кобелячок вулиці:

Лимарівська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15),

Молодіжна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31),

Незалежності (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров.Сільський (б. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21).

