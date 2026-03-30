Подорожчання проїзду в Черкасах торкнулося лише тих, хто розраховується готівкою, тоді як власники карток і електронних квитків продовжують оплачувати проїзд за старим тарифом.

З березня в місті впроваджено подорожчання проїзду в Черкасах, яке стосується маршруток при оплаті готівкою, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири сплачують 20 гривень, тоді як при безконтактному розрахунку через валідатор тариф залишився на рівні 16 гривень.

Такі зміни ініціював міськвиконком, щоб зменшити обіг нефіксованої готівки та підвищити прозорість перевезень, пояснив директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. За його словами, новий підхід також стимулює пасажирів користуватися безготівковими способами оплати, що зменшує навантаження на кондукторів і спрощує облік коштів для перевізників.

Місцеві жителі відреагували по-різному. Пенсіонерка Тетяна зазначила, що не користується валідатором, тож для неї тариф у 20 гривень залишається актуальним:

"Це для мене поки не потрібне. Я тут рідко буваю, тому буду платити готівкою".

Черкащанка Ірина поділилася здивуванням через різницю у ціні:

"Взагалі — це неправильно. Проїзд має бути однаково, що карткою, що готівкою. Це у перевізника певно якісь свої примхи".

Водночас житель міста Олександр зазначив, що йому зручно оплачувати будь-яким способом, а різниця не критична:

"У когось може не вистачити на 20 гривень, бувають такі ситуації. Сьогодні в мене немає готівки, то валідатором. Була б готівка — заплатив би готівкою".

За спостереженням водія маршрутки Сергія, більшість пасажирів уже перейшли на безготівкову оплату, а негативної реакції на зміни не було:

"Вони і так багато розраховуються валідатором. І молодь, і пенсіонери – вони коли як. Всі в основному платять валідаторами".

Представники перевізників – компаній «Епітранс», «ЧАРЗ — авто» та «Авто-тюл» – на телефонні дзвінки журналістів не відповіли. За словами Сергія Отрешко, вони не заперечували проти рішення виконкому:

"Ввійшла сума різниці, яка стимулює користуватися безготівкою. Це економія, прозорість для власників і водіїв. Негативу чи опору ми не побачили".

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.