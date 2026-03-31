У Кіровоградській області на квітень заплановані тимчасові відключення світла, які зачеплять численні адреси.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на квітень будуть діяти через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

У Кіровоградській області на квітень заплановані тимчасові відключення світла, які зачеплять численні адреси в різних населених пунктах. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити перелік вулиць і будинків, де буде відсутнє світло, щоб спланувати день та уникнути можливих незручностей.

У Кіровоградській області вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року з 9 до 17 години вимикатимуть електрику в населеноиу пункті Аджамка. Знеструмлять наступні вулиці:

Заводський пров.: 3-4, 6, 8, 10

Незалежності: 29, 31-35, 37-40, 42, 44-47, 49-55, 60, 62, 64, 66-69, 73, 75, 77, 81

02.04.2026 року з 9 до 17 години через плановий ремонт у селі Підгайці будуть вимикати електрику. Світло зникне в будинках за такими адресами:

Говорова: 1-2, 2А, 4, 4а, 6-7, 6а, 7-8, 10-16, 18-22, 24-27, 27а, 28-48, 50-56, 58-75

Зоряна: 12-14, 17, 19, 70

Козака Мамая: 1-15, 17, 19, 20/К3, 21-23, 23а, 24-30, 30А, 31а, 32-48, 48а, 50-55, 57, 57А, 58-71, 73/К2, 75, 77, 79-80, 82-85, 87-89, 90а, 91-93, 93а, 94-98, 106

Козацька: 4-5

Козацький пров.: 1

Паркова: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44

Північна: 1а, 6, 28, 32

Річний пров.: 2, 5, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18-21, 21А, 22-25, 25А, 25Б, 26, 28, 30

Садова: 1-3, 5-8, 11, 14, 43-44, 48а, 62, 62А, 72, 77

Шевченка пров.: 2, 4/18, 5-22, 24, 26

03.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години в селі Івано-Благодатне юудуть вимикати електрику через капітальний ремонт. Він стосується таких вулиць:

Горна: 1-3, 8;

Дружби народів: 2-3, 9, 18, 20, 23, 25, 28-30, 35;

Науки: 1, 4, 6, 8, 12, 16, 16а, 16Б, 17-18, 31, 36.

06.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години триватимуть планові вимкнення електрики у населеному пункті Гаївка. Обмеження вводяться через плановий ремонт та охоплять такі вулиці:

Академіка Доленка — 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135

Буланівка — 1-7

07.04.2026 року 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення електрики, що триватимуть у селі Олексіївка за такими адресами:

Хліборобів — 4, 6, 6А, 9А, 11, 15-16, 18, 32, 33, 34, 35-37, 40, 40А, 41А, 42, 46, 48-49, 50, 51, 52, 52А, 54, 60Б, 62-64, 66, 69-78, 80-82, 82А, 83, 85, 85А, 87-88, 88А, 90-93, 93А, 94-96, 96А, 97, 99-100, 101А, 102-103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112А, 126

Садова — 5-7, 8А

Мальовнича — 1, 7, 7А, 9-10, 12-14, 16, 16А, 17, 17А, 18-19, 19А, 20-23, 23А, 24, 24А, 27-28, 31, 33, 34, 36, 38-39, 39А, 40-41, 41А, 42, 42А, 46, 46А, 48-51, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56А, 66, 68, 68А, 69, 69А, 69Б, 70-71, 75, 77-78, 78А, 79, 81, 83.

