Український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко прокоментував законопроект "Слуг народу", що стосується роботи народних обранців

Як передає Politeka.net, політик розповів про двох ідеях, які "слуги" хочуть просунути на початку 2020 року (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Дві фундаметальные ідеї, які сьогодні пропонує "Слуга народу". Арахамія сказав, що народ не може працювати і вдень, і вночі на такій ганебній зарплаті (нагадаю десь 30-35 плюс депутатські 30-35 - в цілому близько 60 отримують). Мінімальна зарплата повинна бути 100 000 ... це перша ідея - збільшити заробітну плату. І друга ідея - голосувати лише по четвергах. Що це означає? в середньому в місяць депутати працюють два тижні в пленарному режимі, тобто вони будуть приймати рішення два дні в місяць", - зазначив Томенко.

За словами політика, нарівні з можливим ростом зарплат, також збільшуються і витрати на Верховну Раду в цілому. За останні п'ять років витрати зросли в три рази.

Політик окреслив можливі варіанти виходу з ситуації:

"Якщо порівняти витрати на Верховну Раду, то у 2015 році вони були близько 700 мільйонів, зараз в районі 2 мільярдів 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази Верховна Рада подорожчала за останні п'ять років. Такої дорогої Верховної Ради у світі, напевно, немає, яка є у нас. Хочуть підвищити зарплати, збільшити витрати, а працювати не хочуть... Є дві позиції: змусити їх працювати або забрати у них заробітну плату і всі пільги, які залишилися. І це буде чесно і справедливо... Я думаю, що при жорсткій атаці інформаційній, ми пояснимо, що не можна платити такі заробітні плати і такі гроші на утримання Ради, яка два рази в четвер голосує. Але треба ще проголосувати. Це ж законопроект... тобто у нас є два варіанти: або не допустити таке голосування і змусити їх працювати хоча б вісім днів на місяць, а не два дні в пленарному режимі, або в разі такого голосування зайнятися дефінансуванням...", - підсумував Томенко.

Нагадаємо, Томенко пояснив, за що депутатам зарплата в 100 тисяч: "Рибний день!"