Зараз президентові України Володимиру Зеленському необхідно в щоб те не стало збільшити свій рейтинг
Команда президента України Володимира Зеленського раніше клятвено обіцяла українцям виконувати свій передвиборчий лозунг «Весна прийде - саджати будемо».
Як повідомляє Politeka.net, політолог Петро Охотін спрогнозував для Politeka on-line чи будуть виконані обіцянки президента Володимира Зеленського та його команди про посадки навесні 2020 року (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
"Деякі посадки були так званими джокерами в руках Зеленського. І йому зараз необхідні сакральні жертви про які можна буде говорити, відволікаючи увагу від різних провалів Гончарука, провалів економіки, і т. д.", - вважає політолог.
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Крім того, експерт зазначив, що українському політику Максиму Вікторовичу Микитасю не пощастило, адже він чудово себе почував при старому режимі, має великі доходи і має вплив. Тому й опинився "під прицілом".
"Ось йому не дозволили поїхати на "лікування" в Лондон. Я чудово пам'ятаю, що українські політики в Лондон їдуть з кінцями для того, щоб там осісти і добре при цьому почуватися. Але Микитасю поки не щастить. Адже Зеленський дав йому зелену позначку, яка скоро стане чорною", - стверджує Петро Охотін.
Він також додав, що найкраще на роль "сакральної жертви" для Зеленського підходить екс-президент України Петро Порошенко.
"Я думаю, що зараз навколо Микитася і Порошенко буде розпалюватися інформаційне полум'я, адже це необхідно для рейтингів Зеленського. Всі ці політики зараз будуть бензином для рейтингу Зеленського", - резюмував експерт.
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