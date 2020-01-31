Керівник Митної служби України Максим Нефьодов незабаром може покинути свій пост

Про це, як пише Politeka.net, з посиланням на інсайдерські джерела в ефірі Politeka-online повідомив економічний експерт Юрій Атаманюк. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Також, за його словами, не виключено швидка відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"За інсайдерською інформацією, сьогодні в Офісі президента активно йде дискусія з приводу звільнення Нефедова. Шукають юридичний момент, як це зробити, а також на кого це зробити. І ось там де на кого, виникає питання, адже немає лави запасних. Хоча, в силу своїх комунікацій, на вскидку, є порядні і грамотні люди. Наприклад: Дмитро Олексієнко, він п'ять років голова громадської ради фіскальної служби. Зараз його одноголосно обрали головою громадської ради Мінфіну", - зазначив Атаманюк.

Також експерт згадав Грігола Катамадзе та Владислава Бухарева. Вони теж можуть підійти на посаду ГФС.

Ведучий запитав, хто має свій інтерес від роботи Нефедова.

"Я вам скажу. Коли пішов питання про те, що потрібно прибирати Гончарука, адже коли вони довели економіку країни, так як сьогодні склалася така ситуація, що треба стояти з простягнутою рукою і погоджуватися на все. Сьогодні виступає Смолій, який людина Гонтарєвої і Порошенко, який довів банківську систему до того, що ми маємо, і він говорить, що у нас ризики розвитку економіки - це затягування допомоги Міжнародного Валютного Фонду", - сказав фахівець.

Він не розуміє, чому так говорить госудраственный чиновник. Адже він повинен був би сказати, що у країни є проблеми з інвестицій, які не приходять і охолоджується економіка, адже не виконується дохідна частина бюджету. Але він говорить тільки про ту проблему, що МВФ може не дати транш Україні.

"Коли постало питання, що треба прибирати Гончарука, за моєю інформацією, це відбудеться протягом півтора місяців, до кінця березня повинні прибрати. Але проблема в тому, що немає пакету заміни. Є два кільця навколо президента. Одне кільце, це люди Порошенка, які залишилися в економічному блоці і друге кільце, це люди з 95 Кварталу і їх друзі, які на жаль не професіонали", - заявив Атаманюк.

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