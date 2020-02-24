Коронавірус в Україну може потрапити не тільки через Азію, але також через одну з європейських країн

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний радник Олександр Харебін для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він вважає, що зараз коронавірус може потрапити в Україну через Італію, де знаходиться безліч українських заробітчан.

"Нинішня ситуація з Італією, де понад 130 людей вже захворіло троє померло, складно було навіть уявити, що таке можливо в одній з європейських країн. Варто нагадати, що в Італії дуже багато заробітчан із Західної України. Це третя країна в світі за динамікою і кількістю початківця-захворювання, третя - після Китаю та Південної Кореї", - зазначив експерт.

Він також додав, що тепер необхідно оглядати наших заробітчан, що приїжджають з Італії: автобуси, літаки і мікроавтобуси.

"Зараз починаються православні свята, і всі ці люди поїдуть сюди. Поки ми не вирішимо питання, як перевіряти їх там, то складно говорити, що Україна готова до виявлення та лікування коронавіруса. Як би ось тепер жителі Львівської області, які були проти приїзду евакуйованих з Китаю, не зіткнулися б з цим захворюванням першими", - заявив Харебін.

Крім того, той стверджує, що зараз немає впевненості в тому, що всі західні ЗМІ, говорять правду про коронавирусе.

"За даними агенції Reuters термін дозрівання вірусу інкубаційного періоду становить 27 днів. І, що ж тепер з цим робити? Адже інші говорять про 14 днів. Тому перед Україною стоїть безліч питань та проблем. Головне - чи готова Україна і її уряд до потенційного приїзду громадян з різних частин світу, де поширюється коронавірус?", - резюмував радник.

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