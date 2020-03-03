Депутат Микита Потураєв своєю скандальною заявою підставив не лише "слуг народу", але і президента України Володимира Зеленського

Депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Микита Потураєв висловив жаль з приводу того, що Україна не може "жбурнути" атомну бомбу на Москву

Як повідомляє Politeka.net, політичний експерт Михайло Чаплига прокоментував заяву Потераєва для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Він просто лузер. Якщо так чесно говорити. Мені ось скинули відео 2004 року, коли Потураєв розгортав для Януковича "УЛ-ТВ", ви ось послухайте, що він там говорить у 2004 році: абсолютно протилежні речі він говорить зараз", - зауважив експерт.

Крім того, він згадав виступ Потураєва за трибуною Верховної Ради, коли він виступав з гучними заявами про Сталіна і Леніна. Як зазначив політичний експерт, після таких заяві, Потураєв показує себе не з кращого боку.

"Після його заяв, я починаю думати, що у нього не все в порядку з головою. Але я говорю не з точки зору медичної, а з точки зору політологічної. Людина, яка знаходиться на відповідальній посаді, може собі дозволити іронію, але тоді потрібно позначати, що це іронія. Навіть з жартів та іронії можна зрозуміти, що у нього в голові", - пояснив Чаплига.

Також, експерт зазначив, що Потураєв зіграв на руку російській пропаганді, яка буде використовувати його заяву у цинічних цілях, а також депутат підставив президента України Володимира Зеленського.

"З іронічними висловами Потураєва можна зробити висновок про те, що діється у нього в голові. Я вже мовчу, що російська пропаганда буде цю заяву використовувати. Ось такими заявами ми вбиваємо переговорне положення Зеленського з РФ", - резюмував політичний експерт.

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