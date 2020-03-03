Депутат Микита Потураєв своєю скандальною заявою підставив не лише "слуг народу", але і президента України Володимира Зеленського
Депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Микита Потураєв висловив жаль з приводу того, що Україна не може "жбурнути" атомну бомбу на Москву
Як повідомляє Politeka.net, політичний експерт Михайло Чаплига прокоментував заяву Потераєва для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
"Він просто лузер. Якщо так чесно говорити. Мені ось скинули відео 2004 року, коли Потураєв розгортав для Януковича "УЛ-ТВ", ви ось послухайте, що він там говорить у 2004 році: абсолютно протилежні речі він говорить зараз", - зауважив експерт.
Женька зі "Сватів" в новому спокусливому образі затьмарила всіх подружок: "Неперевершена"
"У Пенсійний фонд України надійде запит": стало відомо, кого залишать без пенсій
Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає: «Буду в суд на нього подавати...»
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
Крім того, він згадав виступ Потураєва за трибуною Верховної Ради, коли він виступав з гучними заявами про Сталіна і Леніна. Як зазначив політичний експерт, після таких заяві, Потураєв показує себе не з кращого боку.
"Після його заяв, я починаю думати, що у нього не все в порядку з головою. Але я говорю не з точки зору медичної, а з точки зору політологічної. Людина, яка знаходиться на відповідальній посаді, може собі дозволити іронію, але тоді потрібно позначати, що це іронія. Навіть з жартів та іронії можна зрозуміти, що у нього в голові", - пояснив Чаплига.
Також, експерт зазначив, що Потураєв зіграв на руку російській пропаганді, яка буде використовувати його заяву у цинічних цілях, а також депутат підставив президента України Володимира Зеленського.
"З іронічними висловами Потураєва можна зробити висновок про те, що діється у нього в голові. Я вже мовчу, що російська пропаганда буде цю заяву використовувати. Ось такими заявами ми вбиваємо переговорне положення Зеленського з РФ", - резюмував політичний експерт.
Нагадаємо, Слуги народу приготували скандальний закон про зміни статі: "Вже з 14 років...".
Як повідомляла Politeka, «Слуга народу» влаштував дебош в сесійній залі: "Застрибнув на стіл і...", ганебні кадри
Також Politeka писала, що з'явилися перші фото зі з'їзду «Слуги народу»: "Ось куди пішли двісті мільйонів!".