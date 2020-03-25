Українська влада зробила ряд обіцянок, які можуть стати справжнім ударом для економіки країни

Як повідомляє Politeka.net таку думку озвучив аналітик Дмитро Снєгірьов для Politeka on-line. Крім того, він розкритикував парламент за вимогу нового кредиту від МВФ (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт зазначив, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплатити пенсіонерам додаткову 1000 гривень, але залишилося відкритим питання: "Де ж брати гроші на це?".

"За словами нашого парламенту гроші вони будуть брати у МВФ. Але давайте я нагадаю вам умови за якими МВФ пообіцяли їх виплатити: перше - "закон про землю" і друге - закон, який не дозволив би приватизувати ПриватБанк. Але на сьогоднішній день ці умови не виконані, тому МВФ спокійно може відмовити Україні в допомозі. Через цю обіцяну допомогу в українському бюджеті з'явиться дірка в розмірі 10 млрд гривень", - зазначив Снєгірьов.

За його словами, діра в українському бюджеті стане величезним ударом по економіці України. Також він звернув увагу на рішення Кабміну, яке було прийнято ще 17 березня у зв'язку з поширенням коронавіруса на території України.

"Кабмін приймає рішення про матеріальну допомогу лікарям, які будуть займатися лікуванням заражених коронавірусом. Збільшення виплат на 200%. Варто нагадати, що ще у 2003 році було прийнято рішення наказом №145 згідно з яким медичним працівникам, які працюють в критичних умовах, щоб побороти епідемію повинні платити надбавку в розмірі 300%. Це лише підтверджує, що наш уряд не готовий зустрічати виклики", - зазначив Дмитро Снєгірьов.

Крім того, він звернув увагу на те, що прем'єр Шмигаль заявив про створення Стабілізаційного фонду для підтримки українського бізнесу під час карантину. Але немає в Україні не інструментів, не можливостей для цього.

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.

Як повідомляла Politeka, МВФ їде в Київ: до чого готуватися українцям, подробиці.

Також Politeka писала про те, що Україна і МВФ домовилися про нову допомоги: названі умови і сума.