Тільки тести і масові перевірки українців допоможуть уникнути трагедії в Україні, яку несе пандемія коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line український журналіст Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, українці в період пандемії коронавіруса повинні вести себе виключно так, як поводяться всі країни світу, які реально борються з вірусом.

"Повинна бути налагоджена система тестів для українців. Ось, наприклад, Корея, яка займає перше місце по результативності боротьби з коронавірусом, робить тести прямо на вулиці у перехожих, беруть їх навіть у пасажирів та водіїв машин. У той же час, український уряд цього все ще не зробив, а наш центр дослідження коронавіруса зробив лише 600 тестів, поки Італія робить 1000 експертиз в день", - зазначив Пальчевський.

Він також додав, що наше населення практично нічим не відрізняється від італійського, де офіційно приховують цифри заражених. Але в України ще є шанс врятувати своїх громадян, але для цього потрібні масові перевірки і тести.

"Днями вийшло дослідження в Італії в якому говорилося, що серед заражених там близько 600 тисяч чоловік. Це відбувається через те, що Італія бачить лише маленьку частину хворих, адже у них немає тестів, щоб перевірити всіх. Тому, на думку багатьох експертів, від коронавіруса може врятувати масова перевірка громадян, а не карантин", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

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