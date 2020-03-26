Введення карантину через загрозу поширення коронавірусу може нашкодити українцям, яких кинули без грошей

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Є два варіанти: перший - в якому ми зараз живемо. Ось закрили салон краси, людей відправили по домівках. Без грошей, взагалі нічого. І також кафе. Але, по перше - ймовірність зараження людини залишається, небезпека нікуди не зникла. Тому що маршрутки їздять, ліфти їздять, в магазин ходити треба, родичі все одно спілкуються. Можливості немає - треба їхати в село за якоюсь картоплею. Потрібно якось виживати. Потрібно шукати якусь підсобну роботу, тому що люди без грошей. Тобто, людина може захворіти. Ймовірність практично така ж. Але, якщо він захворіє без вентиляції легенів це коштує п'ять тисяч гривень в день. А з вентиляцією - 10 тисяч гривень в день. Ці гроші у людини є? Немає. Хто йому може допомогти? Ніхто», - зазначив він.

При цьому, стверджує Атаманюк, якщо б можливість заробити у людини збереглася б, ситуація виглядала зовсім інакше.

«Цей же салон краси, це ж кафе. Вранці приходять на роботу - скрізь антисептик, є гроші на маски, рукавички, на захист співробітників. Кожен день люди стежать один за одним. Температура і так далі. Перший симптом - людину відправляють в лікарню. У нього є гроші - він отримує зарплату. Якщо потрібно робити потужну терапію - половина його зарплати, половину додасть роботодавець. Це ймовірність порятунку не тільки від цієї хвороби», - уточнив він.

За словами експерта, у нас в країні «спочатку роблять, потім стикаються з труднощами».

«Ми говоримо, що рятуємо людей цим карантином - ми їх гробимо», - підкреслив він.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

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