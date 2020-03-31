Курс долара, який є на сьогоднішній день, зможе добре позначитися на економіці Україні

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив відомий політичний та економічний експерт Валерій Клочок для Politeka on-line. Він також розповів, що станеться з курсом валют після закінчення карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Є величезний плюс від такого курсу гривні, який ми можемо побачити в обмінниках. Експортери підтримують той курс валют, який зараз є в Україні. Його підтримує державний бюджет, адже це той курс, який заклала українська влада на 2020 рік. Ми будемо отримувати більше від митниці, а також від експорту, ці великі гроші будуть йти в економіку України", - експерт виділив головні плюси від курсу валют, який утримується в НБУ на сьогоднішній день.

За його словами, надія на істотне збільшення українського бюджету лежить на митниці. Це може відбутися в тому випадку, якщо там буде хороший керівник, який зможе контролювати потоки грошей саме в бюджет України, а не кудись в сторонні резерви і чужі кишені.

У випадку з курсом валют, експерт прогнозує, що він буде коливатися в діапазоні 30 гривень за долар і "боляче вдарить по українцях".

"Думаю, що ми можемо мати незначні коливання. Це може бути викликано дефіцитом українського бюджету. Це спровокує курс долара, а гривня ослабне і втратить свої позиції. Але я не думаю, що це буде понад 30 гривень. Гривня втримається на цьому показнику", - резюмував експерт.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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