Продовольча криза в Україні загостриться до кінця року

Про це в ефірі Politeka On-line заявив економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).

За його словами, в Україні зараз колосальні проблеми з економікою

"Є різні погляди на карантин. Що страшніше буде для українців, сам вірус або карантин зі своїми заходами, коли почнеться злидні, голод і будуть вмирати від хвороби. У нас мільйон онкохворих, у яких лікування вимагає дорогого фінансування. Вони просто можуть не вижити", - упевнений експерт.

Також він зазначив, що продовольча криза не за горами.

"Всі розуміють, що продовольча криза загостритися до кінця року. Тому що порушені зв'язки між країнами. Сьогодні вже пішов ріст зерна на 10 відсотків. Картина дуже схожа з нашим медичним спорядженням, які ми експортували в січні-лютому, а потім оголосили карантин і у нас нічого немає, але тепер ми це купуємо в три рази дорожче", - уклав він.

Раніше, експерт висловив думку, що введення карантину може нашкодити українцям, яких кинули без грошей.

"По перше - ймовірність зараження людини залишається небезпека нікуди не зникла. Тому що маршрутки їздять, ліфти їздять, в магазин ходити треба, родичі все одно спілкуються. Можливості немає - треба їхати в село за якийсь картоплею. Потрібно якось виживати. Потрібно шукати якусь підсобну роботу, тому що люди без грошей. Тобто, людина може захворіти. Ймовірність практично така ж. Але, якщо він захворіє без вентиляції легенів це коштує п'ять тисяч гривень в день. А з вентиляцією - 10 тисяч гривень в день. Ці гроші у людини є? Немає. Хто йому може допомогти? Ніхто», - зазначив він.





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