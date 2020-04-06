Екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун влаштувала серйозну підставу новому міністру охорони здоров'я

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line лікар Костянтин Надутий (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Супрун була послана в Україну без жодних підстав та компетентності, насправді ж вона лише виконувала зовнішні накази.

"Я б навіть не звертав увагу на прізвище Супрун - це просто лялька-маріонетка, яка виконувала чужі накази, її просто поставили в Україну, щоб керувати нашою системою охорони здоров'я без підстав і надії на те, що ця людина компетентна в тому, що робить. Вона - це зовнішнє управління, це бізнес інтереси інших країн в Україні. Бізнес-інтереси дуже прості - в Охороні здоров'я України крутяться 300 млн доларів, це великий шматок сала, яким можна нагодувати багато людей", - зазначив експерт.

Він додав, що у Грузії вже давно була перероблена система Охорони здоров'я і створили оптимізовану комерційну систему охорони здоров'я, яка стала "насосом", який тягне величезні гроші з бюджету країни і жителів Грузії. Потім ці гроші потрапляють до рук фармакологічних і страхових груп.

На його думку, те, що створила в Україні Супрун своєю медичною реформою буде важко зруйнувати будь-якому міністрові охорони здоров'я, який прийде після неї. По суті Супрун перейшла всі межі і підставила, як Ємця, так і його наступника Степанова.

"Це не має нічого спільного з охороною здоров'я, це просто здирництво людей і бюзнес. Приблизно таке вона хотіла зробити в Україні. Все, що пропонувала зробити Супрун в Україні - це підтримати інтереси зовнішнього бізнесу. Тому будь-який міністр, який приходить на її місце, не може вирватися з цього замкнутого кола, адже перебуває під сильним тиском зовні", - резюмував експерт.

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