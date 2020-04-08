України може отримати колосальні можливості після карантину, але в той самий час є і ризики

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця ).

На питання інтерв'юера про те, якою Україна буде після карантину, він відповів:

"А чи взагалі Україна? У нас колосальні ризики втратити країну. Інша справа, що це і можливість перезавантажиться. Будь-яка криза - це не тільки загроза і ризики, а ризики зараз надзвичайно високі, але і це колосальні можливості. Питання в іншому, чи скористаються цими можливостями?"

За його словами, після карантину ми не зможемо повернутися до того життя, яка була до цього.

"Якщо говорити про глобальні наслідки, я думаю багато експертів згодні з тим, що ми вже не повернемося в той світ, який був до цієї епідемії. У тому числі руйнуються права особистих свобод", - уклав він.

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За його словами, якщо пандемія розбалансує країну і відправить її до занепаду, то це підірве суверенітет України. Україна буквально ризикує втратити суверенітет через пандемію, адже інші країни можуть використовувати слабкість нашої країни і в плані розмежування, так і в економічних цілях.

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