Підсумкова прес-конференція російського президента Володимира Путіна показала, що його апетити щодо України суттєво зросли

Глава РФ вже прямим текстом заявив, що Причорномор'я і східна частина України є «подарунком Леніна», який віддав «споконвічно російські території», а зараз прийшов час з цим розібратися.

Таким чином він прозоро натякнув, звідки планує почати нове захоплення територій України. Це цілком може початися в районі Маріуполя, вважає військовий експерт і блогер Олексій Арестович. Своїми думками він поділився в інтерв'ю «Апострофу».

Не домігшись у Парижі суттєвих поступок від Володимира Зеленського, Путін вирішив посилити тиск на нашу країну. Економічно примусити Київ до здачі національних інтересів неможжливо, оскільки Україна виграла мільярдні суди по штрафах для РФ, а росіянам потрібен транзит газу. Тому Кремль повернувся до обкатаної теми погроз – ескалація конфлікту і захоплення нових територій. І станеться це вже скоро.

«Думаю, десь у лютому майбутнього року. Чому тоді? З однієї простої причини – до цього моменту ми будемо, як кажуть, "тепленькі". Рейтинг Зеленського сильно знизиться на тлі бюджетної кризи, невдоволення населення платіжками за комунальні послуги, незрозумілої ситуації з ринком землі, протестами на вулицях, бійками з поліцією. І в момент, коли ми будемо роздерті внутрішньою системною кризою, має розпочатися тиск на фронті», – вважає Арестович.

Путін поспішить втілити задум до нової зустрічі «нормандської четвірки» у квітні наступного року, скориставшись принципом «Мінськ-2».

«Може початися наступальна операція Росії на фронті, за якою мають піти «мінські переговори», але вже в «нормандському форматі». Приблизно такий сценарій буде повторюватися. Судячи з натяків на прес-конференції на «споконвічно російське Причорномор'я», тиснути будуть в районі Маріуполя. Можливо, це буде робитися спеціально - для відволікання уваги від інших ділянок. Але, в будь-якому випадку, якоїсь гадості варто очікувати - на морі або на суші», – підкреслив експерт.

У будь-якому випадку Путін не пробачить українцям збитків на мільярди доларів, репутаційних втрат, санкцій і втрату впливу на міжнародній арені. У нього немає жодної причини, щоб відмовитися від планів покарати Україну за непокору.

У Зеленського в цій ситуації буде тільки два шляхи: піти на поступки і спровокувати хаос всередині країни, або ж повторити шлях Порошенка, незговірливість якого призвела до Дебальцевого з масовими втратами воїнів.

Нагадаємо, Україні загрожують нові «республіки», Арестович викрив Путіна.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Арестович назвав переможця зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі.