Реакція Росії на блокування будівництва газопроводу «Північний потік-2» наочно розкриває всю суть зухвалих заяв Кремля

Раніше США ввели нові санкції, які заблокували будівництво російського газопроводу по дну Балтійського моря.

Коментуючи це рішення, голова МЗС РФ Сергій Лавров обурився тим, що американські політики дозволили собі такий сміливий випад проти Москви. Він також пригрозив, що Кремль точно відповість на ці санкції, але визнав, що поки не знає, як саме. Лавров підкреслив, що при цьому Росії важливо не завдати собі шкоди від цих санкцій у відповідь.

Як повідомляє Politeka, слова Лаврова прокоментував у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він підкреслив, що ця історія показала, що у США є ефективні способи «прищучити» Росію, в той час як Москва не може відповісти тим же.

«Це історія про "Північний потік-2". І вона показує тільки одне – що Захід, якщо сильно хоче прищучити Росію, в першу чергу говорю про США, вони знаходять способи. Бо з'ясовується, що в Росії так багато довгих і товстих бомб і ракет, а кораблів, які здатні укладати труби на дно Балтійського моря, немає», - заявив журналіст.

На думку Цимбалюка, це дуже важливий аспект, який буде впливати на політичну ситуацію в Європі в 2020 році.

Раніше ми писали про те, що поїздка в окупований Крим ще відгукнеться президентові країни-агресора Володимиру Путіну. Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Так, журналіст вирішив яскраво підколоти президента Росії Володимира Путіна за поїздку в аннексированный Крим, де нещодавно відбулося відкриття желездорожной частини так званого Кримського мосту.

За словами Цимбалюка, лідер Кремля Володимир Путін заробив собі статус нев'їзного в Україну за незаконне відвідування чужій території.

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