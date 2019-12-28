Над цим законопроектом ламали голову чотири роки

27 грудня президент України Володимир Зеленський і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписали новий Виборчий кодекс

Раніше Зеленський ветував цей документ, відправивши його на доопрацювання в Раду. Депутати врахували всі поправки і підтримали новий Виборчий кодекс 330 голосами, пише "24 канал".

Як тепер будуть проходити вибори в Україні:

Відкриті списки партій (виборці зможуть голосувати не тільки за політичні партії, але й за конкретних людей в їх списках);

Прохідний бар'єр (так і залишиться на рівні 5%);

Пропорційна система виборів (мажоритарка зникне, а виборці будуть обирати лише партії, які пройдуть у парламент).

Варто відзначити, даний законопроект розглядали більш 4 років. Так, його зареєстрували ще у 2015-му. Через два роки - прийняли у першому читанні, потім прийняли поправки, а в липні 2019 - в цілому.

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорювали те, що у вересні цього року Зеленський ветував законопроект про Виборчий кодекс, прийнятий ще за його попередника Петра Порошенка.

«Зеленський ветував цей Виборчий кодекс, додавши свої пропозиції до законопроекту. І відправив його назад у Раду. Суть пропозицій поки невідома, але вже зрозуміло, що охарактеризувати їх можна буде одним словом — «радикальні», — писали в одному з популярних телеграм-каналів України.

Також ми розповідали, в кінці грудня президент України підписав скандальний закон про оцінку об'єктів нерухомості. Процедура змінилася - закон передбачає ліквідацію корупційної схеми.

Передбачається, що нова модель дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі терміни і прискорить процедуру укладення угод з нерухомістю. Будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду по цьому об'єкту нерухомості.

Нагадаємо, Зеленському доведеться міняти Кабмін: названі три кандидати на крісло Гончарука.

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