На сьогоднішній день СБУ розглядає дві пріоритетні версії катастрофи українського Боїнга 737 в Ірані: попадання ракети або теракт

Про це ввечері 10 січня розповів керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу спеціальної робочої групи СБУ.

«Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються», - підкреслив голова СБУ.

Він додав, що Служба безпеки також не виключає і версію теракту. При цьому Баканов підкреслив, що при розслідуванні такої резонансної справи важливо не поспішати з висновками.

Крім того, Баканов повідомив про формування окремої слідчої групи СБУ, яка в даний момент з'ясовує обставини катастрофи на місці події.

Голова СБУ також закликав громадян обережно ставитися до поширення неперевіреної інформації про катастрофу літака.

«У новій сучасній реальності, коли соціальні мережі генерують нові конкурентні смисли та ідеї для всього людства, часто і густо підміняють собою державні інституції та правоохоронні органи, дуже важливо не розучитися думати й робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках...Потрібно набратися терпіння і почекати результатів розслідування з боку компетентних органів, які засновані на доказах», - підсумував Баканов.

Нагадаємо, український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив. В Ірані заявляють, що швидкого розслідування трагедії чекати не варто: місцева влада стверджує, що на розшифровку "чорних скриньок" літака піде до двох місяців, а можливу тривалість розслідування оцінили в 1-2 роки.

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