Відставка уряду РФ стала справжньою спецоперацією президента Росії Володимира Путіна
Таку думку озвучив російський журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю для видання Обозреватель.
Він зазначив, що новина про відставку уряду РФ - досить несподіване послання від президента Росії Володимира Путіна, але вельми в його дусі.
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"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається приймати рішення несподівано, раптово. Загалом, це спецоперація", – заявив російський журналіст.
Журналіст також висловив переконання в тому, що рішення про відставку уряду Російської Федерації належить президентові Росії Володимиру Путіну, але ніяк не Дмитру Медведєву. Він назвав це явною спецоперацією проти Медведєва і його "товаришів".
Яковенко також впевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".
Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.
Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".
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