Відставка уряду РФ стала справжньою спецоперацією президента Росії Володимира Путіна

Таку думку озвучив російський журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю для видання Обозреватель

Він зазначив, що новина про відставку уряду РФ - досить несподіване послання від президента Росії Володимира Путіна, але вельми в його дусі.

Володимир Путін

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"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається приймати рішення несподівано, раптово. Загалом, це спецоперація", – заявив російський журналіст.

Журналіст також висловив переконання в тому, що рішення про відставку уряду Російської Федерації належить президентові Росії Володимиру Путіну, але ніяк не Дмитру Медведєву. Він назвав це явною спецоперацією проти Медведєва і його "товаришів".

Яковенко також впевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".

Путін і Лавров

Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.

Єдине ослаблення в нових поправках до Конституції РФ - це розділ про те, що прем'єром Путін таки не буде.

Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно". 

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".

 