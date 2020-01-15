Відставка уряду РФ стала справжньою спецоперацією президента Росії Володимира Путіна

Таку думку озвучив російський журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю для видання Обозреватель.

Він зазначив, що новина про відставку уряду РФ - досить несподіване послання від президента Росії Володимира Путіна, але вельми в його дусі.

"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається приймати рішення несподівано, раптово. Загалом, це спецоперація", – заявив російський журналіст.

Журналіст також висловив переконання в тому, що рішення про відставку уряду Російської Федерації належить президентові Росії Володимиру Путіну, але ніяк не Дмитру Медведєву. Він назвав це явною спецоперацією проти Медведєва і його "товаришів".