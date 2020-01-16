Польща виступила проти звинувачень президента Росії Володимира Путіна, її тут же підтримали в Європарламенті

Так, зовсім нещодавно Володимир Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. Польща виступила проти заяв президента РФ, а поляків підтримали в Європарламенті.

Так, більшість представників Європарламенту пішли проти висловлювань Путіна і підтримали думку Польщі, що саме СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни.

В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність за початок війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству: