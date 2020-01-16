Польща виступила проти звинувачень президента Росії Володимира Путіна, її тут же підтримали в Європарламенті
Так, зовсім нещодавно Володимир Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. Польща виступила проти заяв президента РФ, а поляків підтримали в Європарламенті.
Так, більшість представників Європарламенту пішли проти висловлювань Путіна і підтримали думку Польщі, що саме СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни.
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В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність за початок війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству:
"Європейська комісія повністю відкидає будь-які помилкові твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображувати жертви, таких, як Польща, як злочинців".
Її висловлювання підтримала політик з Європейської народної партії Сандра Калніете.
Проти заяв президента РФ Володимира Путіна також виступив німецький євродепутат Райнхард Бютікофер. Він зазначив, що таке перекидання історичної провини може бути першим сигналом до ідентифікації цілей для агресії. Тому після таких заяв Європа повинна бути насторожі.
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